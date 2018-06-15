Kdz. Ereğli’de protokol halkla bayramlaştı

Kdz. Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

Alaplı Kaymakamı ve Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili Saim Eskioğlu’nun ev sahipliği yaptığı bayramlaşma programına CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Kaya, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, İlçe Müftüsü Recai Albayrak, TSO Başkanı Arslan Keleş, bazı partilerin milletvekili adayları, resmi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Alaplı Kaymakamı ve Ereğli Kaymakam Vekili Saim Eskioğlu vatandaşların bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında Ereğli’nin il olmayı hak etmiş bir ilçe olduğunu söyledi. Eskioğlu konuşmasında “Bu manevi değeri büyük olan bu günde sizlerle beraber olmaktan hepimiz çok mesut ve bahtiyarız. Hepinizin bayramını tebrik ederim. Ereğli gibi güzide, il olmayı çoktan hak etmiş olan bu büyük ilçemizde böylesine dostça, kardeşçe, hemşerilik hukuku içerisinde kutlanan bu coşkulu bayramdan çok mutlu oldum. Çok önem verdiğim bir konudur; bayram sabahında eşini, dostunu, ailesini bırakarak buraya bayramlaşmaya gelen be değerli zevatı yürekten selamlıyorum. Allah tekrarına erdirsin. Bu vesile ile de bu ilçede büyük hizmetleri olmuş değerli meslektaşım değerli Kaymakam Nazım Madenoğlu’na da emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Kendisi ilçe kaymakamı olmasının ötesinde Ereğli’ye değer vermiş gerçekten gönül vermiş değerli bir bürokrattı, adı silinmeyecektir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol üyeleri buradaki bayramlaşma programının ardından Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Kapalı Cezaevi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmirlioğlu Huzurevine ziyaret gerçekleştirdi.