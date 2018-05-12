Kdz. Ereğli’de ‘Seçim sürecinde Türkiye’ konferansı yapıldı

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bu tür konferansları sürdüreceklerini belirtti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilki Mart ayında gerçekleştirilen gündem toplantılarının ikincisi AKM Sinema Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

‘Seçim Sürecinde Türkiye’ konulu gündem konferansına moderatör olarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç katılırken, Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede, Yazar Selahattin Yusuf, Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı, Gazeteci Yazar Halime Kökçe ve Kamuoyu Araştırmacısı Recep Sazkaya konuşmacı olarak katıldılar.

Oruç "Ereğli’de olmaktan mutluyum"

Kdz. Ereğli doğumlu olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Saadet Oruç, doğduğu topraklarda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek; “Başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğimiz Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal’a teşekkür ediyorum. Burada olmaktan ve sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutluyum. Kdz. Ereğli’nin yeri bende her zaman ayrıdır, doğduğum ve çocukluğumun geçtiği Ereğli’yi her zaman yakından takip ediyorum. Tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

2 saat süren konferansta, Saadet Oruç’un moderatörlüğünde, 24 Kasım seçimlerine giderken Türkiye’nin gündemi, neden erken seçim kararı alındığı, iç ve dış etkenler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek vizyonu, muhalefetin durumu, kamuoyu araştırmaları gibi birçok konuda Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede, Yazar Selahattin Yusuf, Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı, Gazeteci Yazar Halime Kökçe ve Kamuoyu Araştırmacısı Recep Sazkaya görüşlerini açıkladılar.

Konferans sonunda ayrıca katılımcıların merak ettiği sorular gazeteci ve yazarlar tarafından yanıtlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bu tür konferansları sürdüreceklerini belirterek; “Değerli konuklarımıza ve bu gece salonu dolduran güzel şehrimin güzel insanlarına katılımları için teşekkür ediyorum. Çok verimli bir konferans oldu. Bu tür konferanslarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Çok sayıda kişinin takip ettiği program sonunda Başkan Uysal, konuklarına ilçeye özgü çeşitli hediyeler takdim etti.