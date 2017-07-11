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11 Temmuz 2017 17:11

Kdz. Ereğli’de şehit ve gazilere Kur’an-ı Kerim okundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında şehit ve gaziler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Kdz. Ereğli’de şehit ve gazilere Kur’an-ı Kerim okundu

11 Temmuz 2017 17:11


Kdz. Ereğli ilçesinde protokol üyeleri Kestaneci Mezarlığı, Şehir Mezarlığı ve Belen Mezarlıklarında şehit ve gazilerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakıldı. Şehitliklerde Karadeniz Ereğli Belediyesi hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutuldu.


İlçe Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Kaymakam Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Vekili Dnz. Piyade Albay Murat Türkmen, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Yüzbaşı Ünsal Demir, İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, askeri ve mülki erkân Belediye Meclis Üyeleri, kaymakamlığın ve belediyenin daire müdürleri ve mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Öğle namazı sonrası 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahiler okunurken, Ali Molla Cami önünde belediye tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.




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