Kdz. Ereğli’de şehitler için denize çelenk bırakıldı

Kdz. Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Kdz. Ereğli Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Tuncay Çelebi katıldı. Tören sırasında İstiklal Marşı okunurken limandaki gemiler de de sirenler çalındı.

Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Tuncay Çelebi törende yaptığı konuşmada 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91. Yılını kutladıklarını söyledi. Çelebi konuşmasında “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu bir anlamda Kurtuluş Savaşımızın denizlerdeki Zaferi olmakla birlikte ulusal egemenliğimizin sağlanması ve denizciliğimizin bu günlere gelmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kabotaj Kanunu ile artık yabancı devletlerin Türk Deniz Ticaretindeki Hakimiyeti sona ermiş, ülkemiz kıyılarında ve limanlarında her türlü denizcilik faaliyetleri Türk bayrağı taşıyan gemilerle, yerli firmalarla yerine getirilmeye başlanmış ve denizcilik sektörümüzün gelişimi için önemli bir süreç başlamıştır. Türk denizciliğini yöneten, yönlendiren denizlerimizin ve iç sularımızın sunduğu bereketi ülke için kullanan bizler büyük özveri ve kararlılıkla görev yapmakta, ülkemizi bir deniz ülkesi konumuna taşıma hedefimizi sürdürmekteyiz” dedi.

Türk denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler

Türk denizcilik sektöründe son dönemler yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler veren Çelebi, Dünya’da Çin’den sonra en fazla deniz adamının Türkiye’de olduğunu vurguladı. Çelebi konuşmasında şu sözlere yer verdi; “ÖTV’siz yakıt uygulaması ile kabotaj taşımacılığının canlandırılması ve karayolu ağırlıklı yurt içi taşımacılığın denizyoluna kaydırılması sağlanmıştır. Bununla birlikte geçimini balıkçılık faaliyetleri ile sürdüren tekne sahiplerine de ÖTV’siz yakıt desteği verilmiştir. Türk sahipli yabancı bayraklı gemi ve teknelerin Türk bayrağına geçmeleri için başta vize ve vergi ücretleri olmak üzere tüm engeller kaldırılmış ve bugüne kadar 3 bin 700 tekneye Türk Bayrağı çekilmiştir. Denizciliğe yapılan yatırımlar ve ülke ekonomisinin gelişimine paralel olarak Türkiye’de bulunan liman tesisi sayısı 175’e, ticaret Filomuz kapasitesi 28 Milyon DWT’ye ulaşmıştır. Ülkemiz Çin’den sonra en fazla gemi adamı sayısına sahip ülke konumuna gelmiştir. Yıllarca kara listede olan Türk Bayraklı gemilerimizin beyaz listeye geçişi sağlanarak ticaret filomuzun uluslararası itibarı arttırılmıştır. Bu vesile ile başta Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Piri Reis, Barbaros Hayrettin paşa, Piyale Paşa, Kılıç Ali Paşa, Oruç Reis, Emir Çaka Bey, Turgut reis ve tüm Türk Denizci şehit ve gazileri saygıyla anıyorum.”

Şehitlerimiz için denize çelenk bırakıldı

Protokol üyeleri Kaymakamlık önünde ki törenin ardından Belediye Limanından hareket eden Erdemir-III Römorkörü ile denize açılarak şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Kdz Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu burada yaptığı konuşmada tüm deniz şehitlerine Allah’tan rahmet diledi. Madenoğlu konuşmasında şunları söyledi; "Deniz şehitlerimizin ruhları Şad olsun, Mekanları cennet olsun. Onlar bu vatanı bizlere kanlarıyla canlarıyla emanet ettiler. Bizlerde emanetlerine sahip çıkıyoruz.”

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Tuncay Çelebi tarafından şehitler için hazırlanan çelenk denize bırakıldı.