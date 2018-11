Kdz. Ereğli'de son 4,5 yılda yapılan denetimler neticesinde 4,5 ton et imha edildi

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde kullanıma uygun olmayan 4,5 ton eti imha ettikleri belirtildi.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 2014-2018 yılları arasında yatığı denetimlerde kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 4 bin 463 kg et ve et ürününü imha ettiği açıklandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kurban satış noktalarında toplam 9 bin hayvanı sağlık taramasından geçirdiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Koruyucu hekimlik, mezbaha hizmetleri, halk ve çevre sağlığı alanında zararlı faktörlerle mücadele sokak hayvanları ve hayvan sevgisini arttırmaya yönelik çalışmalar 2014 yılından bu yana aralıksız olarak sürdüğüne vurgu yapılan videoda, yeni dönemde daha etkin ve hızlı çalışma adına Vektör İlaçlama Merkezinin hizmete açıldığı, tamamen yenilenen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde 3 oda 12 kafes den oluşan Sokak Kedileri müşahede Bölümünün hizmete alındığı, belediye mezbahanesinin baştan aşağıya yenilediği ve müdürlük bünyesin de 1 olan araç sayısı ise 4'e çıkardığı vurgulandı. Son 4.5 yılda yapılan denetimler sonucu insan sağlığı açısından tüketime uygun bulunmayan 4 bin 463 kg et v et ürününü imha ettiği belirtilen Veteriner İşleri Müdürlüğünün kurban satış noktasında 9 bin hayvanı sağlık taramasından geçirdiği, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, 305 kedi ve köpeğe ücretsiz kuduz aşısı uygulaması, aşı yapılan kedi ve köpeklere mikroçip takılması çalışmaları ile de bir ilke imza atıldığı belirtildi. Video da, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarının tedavi, aşılama, kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra, her gün 200 köpeğin beslenme ihtiyacının karşılandığı, merkezde son 4,5 yılda 13.885 adet tıbbı işlem yapıldığı, aralarında vücudunun büyük bölümü ziftle kaplı, ayakları birbirine yapışmış halde bulunan ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce 54 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Zift adını verdiğimiz yavru köpeğin de bulunduğu, 1166 köpek ise sahiplendirildiği vurgulandı. Müdürlük faaliyet videosunda program dahilinde de yatakları, sulak alanlar ve çöp deponil alanlarının düzenli olarak ilaçlandığı belirtilirken, İzmir de yapılan Biyosidal Kongresi'nde Müdürlük çalışmalarının örnek olarak gösterildiği ve bu dönemde alınan Geçici Hayvan Bakımevi, Biyosidal Ürün Uygulama ve İşletme Onay Belgeleri ile önemli mesafeler aldığı belirtiliyor.”