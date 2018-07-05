Kdz. Ereğli’de spor etkinlikleri ve konser düzenlenecek

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Kdz. Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği, Yelken İhtisas Kulübü ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü işbirliği ile düzenleneceği etkinlikler yarın başlayacak. Başkan Uysal, etkinliklerin turizm çalışmalarının bir parçası olduğunu söyledi. Uysal konuşmasında “Amacımız İlçemizin tanıtımı. Gerek bisiklet turlarımız gerek yelken yarışlarımız gerekse Açık Su Yüzme Yarışı ile ilçemizin tanıtımını ve bugüne kadar sadece seyrettiğimiz, yaşayamadığımız denizimizi de Turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Gerek 3 gün süreyle birçok branşta düzenlenecek etkinlikler, gerekse 7 Temmuz Cumartesi saat 21.30’da Erdemir Ofis Yolu üzerinde ünlü sanatçı Simge’nin vereceği konsere tüm halkımız davetlidir ”şeklinde konuştu.

Basın toplantısında konuşan Kdz. Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Nevzat Akkoç, 42 ayrı ilden 250 bisikletçinin Göktepe Altı Plajı’nda (Eski Kantar) bölgesinde 6-7-8 Temmuz tarihlerinde kamp kuracağını ve 3 gün boyunca 3 farklı güzergâh üzerinde bisiklet turları düzenleneceğini söyledi.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer’de açıklamada Eski Bakanlarımızdan Esat Kıratlıoğlu, Kürşad Tüzmen gibi isimlerin de yer alacağı organizasyon kapsamında Amfi Tiyatro alanından başlayacak 1500 ve 3000 metre yüzme yarışlarına Ulusal ve Uluslararası düzeyde 250 sporcunun katılımı ile Açık Su Yüzme Yarışının Ereğli’de gerçekleşeceğini söyledi.

Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Çimenoğlu da, geçtiğimiz aylarda yaşanan fırtınada hasar gören kulüplerinin yeniden faaliyete geçmesi konusundaki desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Amatör Denizciler Derneği (DADD) işbirliği ile 7-8 Temmuz tarihlerinde Polisevi Yelken İhtisas Kulübü’nde Yelken- Rüzgar Sörfü ve Yelkenli Yatların gösteri yapacağı etkinlikler düzenleneceğini belirti.

Basın toplantısında konuşan İlçe Spor Müdürü Serkan Keleş’de etkinliklerin Ereğli’de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.