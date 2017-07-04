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04 Temmuz 2017 09:36

Kdz. Ereğli’de tarım aracı devrildi: 5 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kdz. Ereğli’de tarım aracı devrildi: 5 yaralı

04 Temmuz 2017 09:36


Kaza, Karakavuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemil Atar’ın (53) kullandığı ve ‘Pat Pat’ diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada tarım aracını kullanan Cemil Atar ile birlikte aynı aileden Seda (20), Sema (24), İsmail (12) ve Sevim Atar (47) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sema Atar durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Kazayı duyarak hastaneye gelen yaralıların yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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