Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu kullandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda Hasan B. (27), Murat B. (26), Yusuf B. (26) ve Özgür Can D. (24) yakalandı. Polis ekipleri evde ve şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda 50 gram gonca esrar ile 21 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek burada sorguya alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.