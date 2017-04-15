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15 Nisan 2017 20:05

Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

15 Nisan 2017 20:05


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu kullandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda Hasan B. (27), Murat B. (26), Yusuf B. (26) ve Özgür Can D. (24) yakalandı. Polis ekipleri evde ve şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda 50 gram gonca esrar ile 21 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek burada sorguya alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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