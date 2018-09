Kdz. Ereğli’de Zabıta Haftası kutlandı

yıldönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zabıtanın belediyenin vicdanı olduğunu belirtti ve ekiplere hizmetleri için teşekkür etti.

Zabıta teşkilatının kuruluşunun 192. yıldönümü ve Zabıta haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, istiklal marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Dursun: “zabıta, belediyemizin eli, ayağı, kulağı, gözüdür”

Törende konuşan Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, Zabıtanın belediyenin eli, ayağı, kulağı ve gözü olduğunu belirterek; “192. Yaşını kutlayan belediye zabıtasının temelleri 1826 yılında atılmış olup, bugünkü Belediye Zabıtası teşkilatı görev, yetki ve sorumluluklarını kanun ve yönetmeliklerden alarak görev yapmaktadır. Zabıtamız, belediyemizin halka en yakın hizmet birimidir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü teşkilatı İşyeri Denetim ekibi, Kaçak Yapı ve Çevre Denetim ekibi, Seyyar ve İşgal Denetim ekibi ve Pazar Yeri Zabıta Ekibi olarak 7 gün 24 saat üzerinden şehrin en ücra köşesinden en kalabalık yerine kadar her yerde bulunmakta, bu yönüyle belediyemizin eli, ayağı, kulağı ve gözü olmaktadır. Özellikle 2014 yılından sonra halkımıza daha hızlı, etkin ve verimli hizmet verebilmek amacıyla Zabıta araç ve gereçlerinde yenilenmeye gidilmiş, günümüz teknolojisinden en üst seviyede istifade edilerek yaka kameraları ve telsiz kullanımına başlanmıştır. Ayrıca halkımızın her an her durumda zabıtaya kolay ulaşabilmesi için Zabıta Whatsapp ihbar hattı ile mahalle muhtarlarımızın dilek temenni ve önerilerinin ilgili müdürlüklere sevkini ve takibini yapmak amacıyla Whatsapp Muhtarlar grubu oluşturulmuştur. Yapılan bu görevlerde zabıtanın öncelikli görevi, insan hak ve hukukuna saygılı gülen bir yüzle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir almak olup, idari yaptırım ve para cezası en son tercih olarak kullanılmaktadır. Pazar yerinde yaptığı gıda kontrolünden tutun da, fırınlarda yaptığı denetimlerden, insanımızın yediğinden içtiğinden, sosyal alanlardaki yaşamlarından, şehrin bütün dokusunun tamamında zabıtanın elini, zabıtanın caydırıcı gücünü hissettirmemiz gerekmektedir. Unutulmamalı ki zabıta halkımızın huzuru sağlığı ve güvenliği için görev yapan Belediye Kolluk kuvvetidir. Yaşadığımız yer Kdz. Ereğli, nefes aldığımız yer Kdz. Ereğli, geleceğimizi aradığımız yer Kdz. Ereğli. Kdz. Ereğli’de ki vatandaşlarımızın sağlıklı, rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için yasaların ve yönetmeliklerin bizlere vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde görevlerimizi yapma çabası içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızda teşkilatımıza her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımıza şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunar, tüm teşkilatımızın yıl dönümünü kutlayarak, çalışma arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Başkan Uysal: “zabıta belediyenin vicdanıdır”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zabıta birimine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, zabıtanın Kdz. Ereğli Belediyesinin en önemli birimlerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Uysal; “Sizler Belediyelerin doğrudan halka açılan en etkili yüzü ve birer aynasısınız. Biliyorum yaptığınız görev zor bir görev, zor olduğu kadar da kutsal bir görev. Kendi hayatınızdan, ailenizden ve sosyal yaşamınızdan tavizler vererek gece gündüz, yaz kış demeden günün 24 saati ilçemizin rahatı için çalışıyorsunuz. Tebessüm eden bir yüzle görevinizi yapmanız belediyemizin güler yüzünü halkımıza yansıtıyor. Zabıta müdürlüğümüz aynı zamanda belediyenin bir vicdanıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren zabıta teşkilatımızın tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık, modernize ettik. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Kdz.Ereğli Belediye Zabıta Teşkilatımızın ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatlarımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, törenin ardından babaları ile törene zabıta kıyafeti giyerek katılan çocuklara hediye takdiminde bulundu.

Törende, Zabıta ekipleri tarafından katılımcılara karanfil dağıtılırken, törene katılan Zabıta müdürlüğü personeli, Belediye Başkanı Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, mahalle muhtarları toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zabıta ekipleri daha sonra araçlarla şehir içinde konvoy düzenledi.