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22 Aralık 2016 17:36

Kdz. Ereğlili din görevlileri Şehitler Tepesi’nde dua etti

Kdz. Ereğlili din görevlileri Şehitler Tepesi’nde dua etti

22 Aralık 2016 17:36

Zonguldak’ın Ereğli ilçe belediyesinin organizasyonu ile ilçedeki din görevlileri 44 polis ve sivil vatandaşın şehit edildiği Beşiktaş’ta ki Şehitler Tepesi’ni ziyaret ederek dua etti.
44 polis ve sivilin şehit olduğu İstanbul Beşiktaş’taki Şehitler Tepesi’ne giden Karadeniz Ereğli Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği, Kdz. Ereğli halkının dualarını getirdiklerini belirterek şehitler anısına kırmızı karanfil bırakıp, dualar ve ilahiler okudu.
‘Şehitler Ölmez’ ilahisini okuyan din görevlileri, ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbirler getirip Şehitler Tepesine kırmızı karanfil bıraktı. Din görevlileri, Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin pankartını da şehitler tepesine astı.
Daha önce Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrine, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ailesine taziye ziyaretlerine giden heyetin başında bulunan Din Görevlileri Derneği Başkanı Ali Aksoy, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın, bu konudaki hassasiyetine teşekkür etti.
Ali Aksoy bulundukları noktada 44 şehit verildiğini hatırlatarak, "Bu kardeşliğimize yapılan bir saldırıydı. Daha sonra Kayseri’de askerlerimize bir saldırı oldu. Bu ülke için, bu bayrak için şehit olan Polis, asker ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin beraberliğini hiç kimse, hiçbir saldırı bozamayacağı için buradayız" dedi.
Din görevlileri ziyaretin ardından Kdz. Ereğli ilçesine döndü.



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