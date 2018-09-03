Kdz. Ereğlili minik Takevondo’cular birinci oldu

Ereğli Spor Kulübü’nden 16 sporcu derece yaparak Türkiye Şamnpiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Minikler Türkiye Teakvondo Şampiyonası Zonguldak il elemeleri müsabakası Kdz. Ereğli Gençlik ve spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı müsabakalarda antrenörlüklerini Murat Kalem’in yaptığı Kepez Çaylıoğlu ile Kdz. Ereğli Spor Kulübü sporcuları 7 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederek birinci tamamladı. 16 sporcu elde edilen başarı ile Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Sporcuların antrenörü Murat Kalem, müsabakalara katılan tüm sporcuları kutladı. Kalem yaptığı açıklamada “Emeklerimizin karşılığını alt yapı projemizin meyvelerini bu müsabakada alarak çocuklar bizleri, velileri ve bizi destekleyen herkesi sevindirdi. Özgüveni olmayan çocukları Taekvondo sprunu yapmaya davet ediyoruz. Sporcularımıza her zaman destek olan Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Kepez Çaylıoğlu ve Kdz. Ereğli Spor kulübü başkan ve yöneticilerine, velilerimize ve bizlere bu başarıları yaşatan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonasına da aynı ciddiyetle hazırlanıp Ereğli’mize ve Zonguldakımıza önce Türkiye ardından da uluslararası şampiyonluk yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Minikler Türkiye Teakvondo Şampiyonası Zonguldak il elemelerinin ardından Türkiye şampiyonluğu müsabakalarının hangi tarihte yapılacağı ileri tarihte açıklanacak.