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18 Temmuz 2018 20:20

Kdz. Ereğlili muhtarlar İspanya gezisine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık müessesine verdiği özel öneme istinaden başlatılan muhtarların yurt dışı gezileri kapsamında Kdz.

Kdz. Ereğlili muhtarlar İspanya gezisine katıldı

18 Temmuz 2018 20:20

Ereğlili muhtarlar İspanya’ya gitti.


İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen, muhtarların farklı ülkelerin yerel yönetim anlayışlarını yerinde görmelerini ve değişik kültürlerle etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan proje Zonguldak ve çevre illerin muhtarları ile devam etti. Farklı illerden toplamda 49 muhtarın katıldığı İspanya gezisine Zonguldak’tan 9 muhtar katılırken, Kdz. Ereğli’den Sarıkorkmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk ve Ortaköy Muhtarı Erol Özsoy katıldı.


Ereğlili Muhtarlar Kocatürk ve Özsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, İspanya gezisinden oldukça memnun olduklarını söyledi.




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