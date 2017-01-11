Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Zonguldak Ereğli’nin içme suyu ve arıtma ihtiyacını uzun vadede çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

Proje ile bölgeye memba kalitesinde su temin edeceklerini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Ereğli İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi ile Ereğli ilçe merkezi ve civar yerleşim yerlerine yılda 25,6 milyon metreküp arıtılmış içme suyu temin edeceğiz” dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 27 kilometre uzunluğunda inşa edilecek Ereğli İçmesuyu İsale Hattı’nın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 64’e ulaştı. Proje kapsamında arıtma tesisinden alınacak su ile Ereğli ilçe merkezi, Gülüç, Delihakkı, Ören yerleşim yerleri ve civar yerleşim yerlerine yılda 25,6 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

Çalışmaların hızla devam ettiği Ereğli İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde ise Kızılcapınar Barajı’ndan alınacak su, 6 kilometrelik ana isale hattı ile inşa edilecek içme suyu arıtma tesisine getirilecek. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 98’e ulaşan tesisin tamamlanması ile yılda 25,6 milyon metreküp arıtılmış su Ereğli ilçesine verilecek.

Ereğli İçmesuyu İsale Hattı ve arıtma tesisi hizmete alındığında şehre “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik”e uygun yüksek standartlı içme suyu temin edileceğini vurgulayan Prof. Eroğlu, “Tek merkezden işletilen modern bir tesis inşa edileceği için su maliyetleri düşecek. Ayrıca, tesisin depolamalı olması sebebiyle güvenilir bir kaynaktan su temini sağlanarak, şehrin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak” diye konuştu.



Zonguldak’a yatırım sağanağı

DSİ tarafından 2003-2016 yılları arasında Zonguldak’a takriben 309 milyon TL yatırım yapıldığının altını çizen Bakan Eroğlu, “2003 yılından bugüne kadar Zonguldak’ta 2 adet içme suyu tesisi tamamladık ve toplamda 210 bin kişiye yılda 35,52 milyon metreküp içme suyu temin ettik. 2019 yılı sonuna kadar 3 adet içme suyu tesisini daha hizmete alarak, toplamda 110 bin kişi için yılda ilave 25,6 milyon metreküp içme suyu sağlayacağız” dedi.