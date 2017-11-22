Kdz. Ereğli’nin il olması için çalışma başlatıldı

İl olması için siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri bir araya geldi.

Kdz. Ereğli TSO’da gerçekleştirilen toplantıda siyasi parti ve STK temsilcileri tek tek söz alarak görüşlerini açıkladı. Kdz. Ereğli TSO Başkan Vekili Sertan Ocakçı, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

“Bartın’a, Karabük’e ve Bayburt’a helal olan Ereğli’ye de helaldir”

Burada konuşma yapan AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli’nin il yapılması yönünde Ankara’da bir çalışma olmadığını ancak ülke genlinde 2-3 yerin il yapılması durumunda Ereğli’nin de bunların arasında yer alabileceğini dile getirdi. Çakır konuşmasında “Yıllarca Büyük Zonguldak’ın abiliğini yapmış Köksal Toptan’ın Zonguldak’a merkezden bakışının daha farklı olmasını bekleyemeyiz. Ama biz Ereğli’den bakıyoruz, Ereğli’miz için mücadele ediyoruz. Bartın’a helal olan, Karabük’e helal olan, Gümüşhane’ye helal olan, Bayburt’a helal olan Ereğli’ye de helal olsun diye buradayız. Türkiye şu anda büyükşehir ve bütün şehir ile ilgili bir çalışma söz konusu. Biz doğru bilgiyi katılımcılarla paylaşacağız ama aldığınız her karara saygı duyar ve yanınızda nerede gerekiyorsa orada olacağımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye’de 30 büyükşehrimiz var, geri kalan 51 tane için de bir çalışma var. Büyükşehir, ufaklar için de bütün şehir olması için bir çalışma var. Nasıl olacak, olduğu zaman değişiklik için bir şey yapabilecek miyiz o günkü konu. Ereğli ve Alaplı’da anket yapsak, Ereğli il olsun mu desek neredeyse yüzde yüz çıkacağını biliyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, Türkiye’de üç tane, beş tane ilçe il olacaksa bunlardan biri Ereğli olacaktır. Ama hiçbir ilçeye il olma hakkı tanımadan, büyükşehir ve bütün şehirlerle bir yöntem geliştirilebilecekse, biz tek başımıza bu yöntemi başka bir yöne çekebileceğimiz kanaatinde değilim. Yola çıkarken bir kere yol arkadaşlarımızı doğru bilgilendirmemiz gerekir. Ama sizlerin alacağı karar neyse biz ona varız. Ereğli’nin il olması için ne gerekiyorsa yaparız.”

CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı ise artık bir yol haritasının belirlenip Ereğli’nin olması yönünde gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, toplantılara Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın da katılması gerektiğini vurguladı.

MHP Kdz Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk’te konuşmasında Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda MHP Genel Merkezi’nin AK Parti’ye destek verdiğini belirterek, Ereğli’nin il yapılmadan Zonguldak’ın Büyükşehir yapılmasının Ereğli’yi mağdur edeceğini söyledi.

Kdz. Ereğli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel ise AK Parti, CHP ve MHP Genel Başkanlarından randevu alınıp Ereğli’nin il olma talebinin kendilerine iletilmesi gerektiğini ifade etti.

‘Böl, parçala, yönet taktiğinden vazgeçilmeli’

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, ilçede bazı kesimlerin ‘Böl, parçala, yönet’ taktiği uyguladığını belirterek herkesi samimi olmaya davet etti. Yapılan 4 toplantıda da aynı şeylerin konuşulduğunu ancak somut adımlar atılmadığı eleştirisini getiren Kılıç “Ben düz konuşan bir kişiyim. Ereğli’de böl parçala yönet taktiği var. Bu olduğu müddetçe biz hiçbir yere varamayız. Birlik beraberlik için koltuğundan kalkan var mı? Yok. Ben hazırım. Ereğli’ye bir çivi çakılacaksa, ben engel oluyorsam yarın istifaya hazırım. Önce birlik beraberliği sağlamamız lazım. Muhtarları da böl parçala yönet taktiği var” dedi.

“82 plakayı takalım, Ankara’ya gidelim”

Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çivici ise “Ankara’ya giderken 82 plakaları araçlarımıza takalım öyle gidelim” önerisinde bulundu. Çivici bunun için sadece hareket tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda çalışmalarla ilgili bir komisyon kurulup Ankara’ya gidilmesi kararı alındı.