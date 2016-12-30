Kdz. Ereğli’ye çocuk oyun dünyası yapılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Kışla Mahallesi Potbaşı mevkisinde daha önce fen işleri şantiyesi ve itfaiye istasyonu olarak kullanılan alana çocuk oyun dünyası projesinin yapımına başlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Kışla Mahallesi Potbaşı mevkisinde daha önce fen işleri şantiyesi ve itfaiye istasyonu olarak kullanılan alana çocuk oyun dünyası projesinin yapımına başlandı. Yaklaşık 1,5 milyona mal olması planlanan projenin 2017 Mayıs ayaında hizmete açılması hedefleniyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kışla Mahallesi Potbaşı mevkisinde yaklaşık 22 dönüm alana çocuk oyun dünyası projesi yapımına başladıklarını açıkladı. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak çocuklara büyük önem verdiklerini belirten Uysal “Çocuk oyun Dünyası Potbaşı’nda ki eski Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve İtfaiye Müdürlüğü’müzün bulunduğun 22 dönümlük alana yapılıyor.

Şantiyenin yıkılması ile birlikte yağmurlama hattı çalışmalarını tamamladık. Şu anda da zemin betonları hızlı bir şekilde dökülmeye başlandı. Buraya büfeler, oyun grupları, WC’ler, oturma grupları monte edilecek. Oyun gruplarımızı aldık ve depolarımızda muhafaza ediliyor. Hava şartlarına bağlı olarak en geç Mayıs ayı sonuna kadar çocuk oyun dünyası projemizi bitirip çocuklarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak hedefimiz çocuklarımızı ve ailelerini mutlu etmek.” dedi.