Kdz. Ereğli’ye kapalı yüzme havuzu yapılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından yapılması planlanan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projesinin yapım ihalesi için hazırlık başlatıldığı belirtildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Kışla Mahallesi’nde kamyon garajı olarak kullanılan alanın 4 bin 500 metre karelik kısmına yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağı bildirildi. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin aylık yayınlanan bülteninde yer alan haberde şu bilgilere yer verildi; “Kdz. Ereğli’ye kazandırılacak yarı olimpik yüzme havuzu projesi yer teslim aşamasına geldi. Kışla’da bulunan mevcut kamyon garajının 4 bin 500 metrekarelik alanı üzerine inşa edilecek proje, ilçenin önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıyor. Kdz. Ereğli Belediyesi ilçenin vizyonunu arttıracak önemli bir projeye daha start veriyor. Kışla Mahallesi sınırları içinde bulunan ve proje ihalesi tamamlanan, şu anda kamyon garajı olarak kullanılan alanın 4 bin 500 metrekarelik bölümünde inşa edilecek yüzme havuzu projesinde teslim aşamasına gelindi.”

Yüzde havuzu projesinin 1 kat bodrum, zemin ve tribün katından oluşacağı, içerisinde kafeterya, fitnes, sauna, antrenör, soyunma ve sağlık odası ile yarı açık terastan oluşacağı belirtildi.