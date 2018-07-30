Kdz. Ereğli’ye son 4 yılda 20 okul 296 derslik yapıldı

İlçede 11 okulda 240 dersliğin yapımı ise halen devam ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde Numan Korkmaz’ın Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamasının ardından okul ve derslik sayıları hızla artmaya başladı. Kdz. Ereğli ilçesine son 4 yıl içerisinde modern bir kültür merkezinin yanı sıra 20 okulda 296 derslik yapıldı. Zonguldak genelinde çiftli eğitimin yapıldığı tek ilçe olan Ereğli’de 11 okul da toplam 240 derslik daha yapılması çalışmaları ise devam ediyor. Kdz. Ereğli ilçesinde 11 okulun yapımının tamamlanması ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde tekli eğitime geçilmesi hedefleniyor. Kdz. Ereğli ilçesinde 2 bin 615 okul öncesi, 9 bin 830’u ilkokul, 11 bin 81’i ortaokul, 10 bin 391’i lise ve 177’si özel eğitim olmak üzere toplam 33 bin 917 öğrenci eğitim öğrenim görürken, 135 okulda 2 bin 36 öğretmen eğitim-öğretim veriyor.

4 yılda başarı grafiği zirve yaptı

Kdz. Ereğli ilçesinde okul ve derslik sayılarının artmasının yanı sıra son yıllarda eğitimde ki başarı da her alanda artmaya başladı. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’in TEOG’da 2014 yılında başarı oranı yüzde 60,48 iken bu oran 2017’de 72,41’e yükseldi. Zonguldak’ta fiziki yetersizliklere rağmen eğitim-öğretimde en başarılı ilçe olan Kdz. Ereğli’de elde edilen başarıda Ereğli İlçe Milli eğitim bünyesinde oluşturulan Akademik Başarıyı Artırma ekibinin etkisinin büyük olduğu ifade ediliyor.

Ekip çalışması her alanda başarıyı getiriyor

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal projelerde ‘Darbeden Demokrasi’ye’ ve ‘İiyi dersler şoför amca’ konulu resim yarışmasında Türkiye birinciliği elde ederken, bir çok sosyal proje yarışmasında da ilk üç sırada yerini aldı. Sadece 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 10 okul Erasmus+ programı çerçevesinde yurt dışı eğitimlerine katılarak ilçedeki eğitim-öğretim düzeyinin artmasına katkı sağlarken, 13 okul ise 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde TÜBİTAK’a proje başvurusu yapıp kabul gördü. İlçede 137 sporcunun grup yada bireysel olarak katıldığı futbol, Muay Thai, güreş, boks, O-sport, yelken, Jimnastik, Taekwondo, hentbol, Eskrim, basketbol ve voleybol turnuvalarında uluslararası alanda derece elde ederken, 4 kez Türkiye 1.’liği ve Türkiye derecesi elde etti. Kdz. Ereğli İlçe Milli eğitim Müdürlüğü eğitim, sosyal ve sportif alanda elde edilen başarıları ve başarıyı elde eden öğretmen ve öğrencileri ‘Başarıyı ödüllendiriyoruz’ etkinliği ile her eğitim öğretim yılı sonunda ödüllendirerek başarının artmasını teşvik etti.

5 bin öğrenciye sıcak yemek diğer ilçelere örnek oldu

Kdz. Ereğli İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından 2014 yılında taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemekleri Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kurulan mutfakta hazırlanarak geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar ortadan kaldırıldı. Sıcak yemek işinin kamu tarafından yapılmaya başlanması ile birlikte sadece taşımalı değil maddi durumu yerinde olmayan öğrencilere de sıcak yemek verilmeye başlandı. Yemeğin hazırlanması sırasında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin görev yapması hem mesleki deneyim kazanmalarında hem de elde ettikleri gelir ile aile bütçesine katkı sağlıyor. Son dört yılda sıcak yemek işinde elde edilen başarı diğer ilçelere de örnek oldu. Kdz. Ereğli ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğrenim döneminde 5 bin 166 öğrenciye her gün 4 çeşit sıcak yemek hizmeti verildi.