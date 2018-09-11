Keleş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, işadamı Turgut Tanyıldız ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı ziyaret ederek bir süre görüş alış verişinde bulundu. Kocaman'a Zonguldak ve Ereğli'de ki gelişmelerle ilgili bilgi veren Keleş, Zonguldaklı bir bürokratın Ankara'da üst düzey bir makamda görev yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Keleş, Ankara Başsavcısı Kocaman'a görevinde başarılar diledi.

Kocaman'da ziyaretten dolayı Keleş ve Tanyıldız'a teşekkür etti.