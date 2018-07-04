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04 Temmuz 2018 11:58

Keleş, TOBB Emekli Sandığı Vakfı Teşekkül ve Üye Delegeleri seçimine katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan ve Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte TOBB Emekli Sandığı Vakfı Teşekkül ve Üye Delegeleri seçimine katıldı.

Keleş, TOBB Emekli Sandığı Vakfı Teşekkül ve Üye Delegeleri seçimine katıldı

04 Temmuz 2018 11:58


Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve beraberindekiler ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Mürzioğlu’nu Samsun’da makamında ziyaret gerçekleşti. Daha sonra Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ve Rize Ticaret ve sanayi Odası Meclis Başkanı Şükrü Cevahir’i ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler


Trabzon’da gerçekleşen TTSO - Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) Emekli Sandığı Vakfı Teşekkül ve Üye Delegeleri Karadeniz Bölgesi seçimine katıldı.


Divan başkanlığını Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nun yaptığı seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Seçim öncesi Karadeniz Bölgesi’ndeki oda ve borsalardan gelen delegeler çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dile getirdi. Daha sonra yapılan seçimlerde delege listeleri şu şekilde oluştu: Teşekkül Delegeleri Asıl Üyeleri: Metin Demir (Zonguldak TSO), İbrahim Nasuhbeyoğlu (Ordu TSO), Sedat Gözaçan (Trabzon TB), Hasan Gülçen (Kastamonu TSO), Salim Akbaş (Sinop TSO), Teşekkül Delegeleri Yedek Üyeleri: Halit Aydın (Giresun TSO), Seçkin Kurt (Artvin TSO), Metin Ekşi (Tosya TSO), Murat Artan (Rize TSO), Erdal Saral (Of TSO)Üye Delegesi Asıl Üyeleri: Ahmet Aliyazıcı (Samsun TB), Miraç Dural (Trabzon TSO), Muttalip Altunay (Niksar TSO), Birol Öztürk (Ordu TB), Gündüz Acar (Krd. Ereğli TSO)Üye Delegesi Yedek Üyeleri: Yüksel Çoruh (Artvin TSO), Emre Kızıl (Terme TB), Sinan Ardil (Tokat TSO), Zeynep Dalbastı Ayata (Ardeşen TSO), Emre Uzer (Kastamonu TB) Seçimlerin ardından delegeler aile fotoğrafı çektirdi.


Seçimlerde yapılan değerlendirmelerde, Karadeniz Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kurulan iyi ilişkilerin bölge ekonomisinin gelişimine ve güçlenmesine çok büyük katkıları olacağını ifade etti.




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