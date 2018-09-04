Keleş, TSO Başkanlarına Ereğli’yi anlattı

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan ve TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar ile birlikte ilk olarak Bolu TSO Başkanı Türker Ateş’i ziyaret etti. Ateş’e Ereğli ekonomisi hakkında bilgiler veren Keleş, birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz’ü ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler ilçeye yapılması gereken projeler hakkında sunum yaptı. Başta tersaneler olmak üzere birçok konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini anlatan Keleş, Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Alagöz’den destek istedi. Başdanışman Alagöz’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ereğli ekonomisinin gelişmesinin kendileri için her anlamda önemli olduğunu, yapılabilecek her türlü işe destek olacağını vurguladı.

Başkan Keleş bu gün ise Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Keleş burada da Ereğli ekonomisi ve yatırım alanları hakkında Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran’a bilgiler verdi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Keleş ve ekibine teşekkür etti.

Göreve geldikleri günden bu yana Türkiye’nin tüm bölgelerindeki TSO yönetimlerini ziyaret ederek Ereğli hakkında sunum yaptıklarını ve ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Keleş, bu ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.