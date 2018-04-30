Keleş ve ekibine ziyaretler sürüyor

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş görevi devralmasının ardından tebrik ziyaretlerini de kabul etmeye başladı. Kdz. Ereğli TSO’dan yapılan açıklamada, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Meclis Başkanı Zafer Sağlam ve yönetimi, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Meclis Başkanı Yüksel Koçak ve Yönetimi, AK Parti Zonguldak Eski Milletvekili Fazlı Erdoğan ile Prof. Dr. Ercan Candan, DSP Zonguldak Eski Milletvekili Tahsin Boray Baycık, ilçedeki özel bir hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Demir Zorlu ve hastane Yöneticileri, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, Kızılay Kdz Ereğli Şube Başkanı Yusuf Oktay, Yeni Haber Gazetesinin kurucusu Süleyman Kulaksız, Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Terziler Odası Başkanı Dursun Kertlez ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gülüç beldesi Muhtarlarının Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’nu ziyaret ettiği belirtildi.

Kdz. Ereğli TSO’nun yeni yönetimine ziyaretlerin devam edeceği ifade edildi.