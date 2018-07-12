Keleş yaptığı çalışmaları anlattı

TSO toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısına Kdz.Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Başkan Yardımcıları Ahmet Türk ve Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Erdoğan, Kadir Çaygeç, Mevlüt Özdemir ve Tasin Tanyıldız, Meclis Başkan Yardımcıları Salih Topaloğlu ve Taha Kuyumcuoğlu ile Meclis Katibi Suat Keleş katıldı.

Göreve geldiği günden itibaren il basın toplantısını düzenleyen TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, davalarının Ereğli menfaati olduğunu söyledi. Keleş konuşmasında, “Davamız Ereğli menfaatleridir, bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Odanın çehresini değiştiriyoruz. Ereğli’yi ihracat şehri haline getireceğiz. Ekonomi Bakanlığı’na bir proje yazıyoruz. Uluslararası rekabette gücümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Odamız bünyesinde dış ticaret uzmanı istihdam edeceğiz. Bölgedeki gücümüzü tüm Türkiye’ye hissettirmemiz gerekiyor. TOBB’un üst kurullarında, komisyonlarında, emekli sandığında yer alabilmemiz için güçlü olmamız gerekiyor. TSO’larla istişare toplantılarına başladık. Siyaset yeniden şekillendi 5 odanın gücü ile faaliyetli işler yapacağız. 3 ülke ve 3 yurt içinden de oda ile kardeş olabilmek yolunda çalışmalarımız var, amacımız iş yapabilmek, iş yapabilme gücümüzü arttırabilmek, bunun için uğraşıyoruz. Otomobil bayilerinden gelen talep oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Bey ile görüştük, aksiyona aldılar, bugünden itibaren hurda toplama merkezi Ereğli oldu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür ediyoruz, yer gösterdi. Hurda toplanma merkezlerinden biri de Ereğli’de oldu, artık buradakiler Çaycuma’ya gitmeye gerek kalmayacaklar. Büyük bir sorunu çözmüş olduk. Bize gelen istek ve talepleri anında çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Planlamalarımızı yaptık, bize oy veren vermeyen herkesi yerinde ziyaret edeceğiz. Yönetim kurulu toplantıları yapılıyor en kısası 1 saat sürüyor. Tartışarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ben dedim oldu şeklinde bir anlayışımız yok, gayet iyi, dinamik, sonuç odaklı çalışan meclis ve yönetime sahibiz. Ülkede bir kriz havası var gibi gösterilmeye çalışılıyor, evet ekonomik anlamda bir sıkıntı var bunun da kısa sürede çözüme kavuşturulacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Fakülteye müşteri var yer yok”

Kdz. Ereğli’nin kampüs sorununa da değinen Keleş şöyle konuştu: “Bugüne kadar herkes birbirinden ayrı hareket etmiş. TSO, belediye, üniversite, herkes ayrı ayrı hareket etmiş. Bizim önce bir araya gelmemiz gerekiyor. Yeni bir kampüs alanı teklifinde bulunduğunu biliyoruz Belediye Başkanımızın, Cumhurbaşkanından. Ortak akılla doğru bir yer üzerine bu işi şekillendirmemiz gerekiyor. Elbette ki eski devlet hastanesinin arazisi bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Eğer olmayacaksa ayrı ayrı söylemlerde bulunmak yerine birlikte hareket etmek gerekir. Yeni bir kampüs alanına ihtiyacımız var, mevcut fakültelerinde şartlarını iyi haline getirmemiz gerekiyor. İşin içerisine girince birçok sorun ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Mevcut fakültelerinin iyileştirilmesini sağlamalıyız. Müşteri var fakülteye sınıfta okuyacak yer yok.”

“Siyasetçiler tersaneleri ağzına sakız yapıyor”

Son olarak tersane konusuna değinen Keleş, tersaneleri güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi. Keleş, “Tersaneler konusu ile ilgili olarak seçime giren herkes tersaneleri ağzına sakız ediyor. İşletmecileri özel, şehrin en önemli unsuru. Bunu güçlendirmek için her şeyi yapmaya hazırız. Bunun ile ilgili bazı olumlu gelişmeler var, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tersanelerle konuşarak bakacağız. Oraya gidip fotoğraf da çektirebiliriz ama biz vermiyoruz. Somut faaliyetleri göstermek istiyoruz. Orada ciddi bir hareketlilik olacak. Ereğli gemi şuan 500 kişilik istihdama ulaştı. İstediğimiz 6-7 bin kişinin çalışıyor olması. Orası önemli bir dinamiktir. Madenci Gemi Sanayisini yeni bir firma aldı” dedi.

Keleş konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.