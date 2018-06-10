Dr. Kemal Büyükgüzel, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

Dr. Mahmut Özer’in ÖSYM Başkanlığı’na atanmasının ardından boşalan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevine Dr. Mustafa Çufalı atandı. Rektör yardımcıları da belli olmaya başladı. Bu bağlamda ilk rektör yardımcılığı ataması gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi dekan vekili Dr. Kemal Büyükgüzel, BEÜ Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Rektör yardımcılığı görevinde Büyükgüzel’e bağlı birimler ise şöyle:

“Enstitüler, yüksekokullar, Devlet Konservatuarı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Stratejik Planlama Kurulu Komisyon Başkanlığı, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Yönetmelik Komisyonu Başkanlığı, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Lojman Tahsis Komisyonu, Kalite Kurulu Başkanlığı, Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı, Bİlimsel Yayınları Özendirme Bildirim ve Bilgi Formu Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.”