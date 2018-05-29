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29 Mayıs 2018 18:03

Kendinden geçen kadına belediye başkanı müdahale etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi semt pazarında aniden yere düşüp bayılan kadına doktor olan Kdz.

Kendinden geçen kadına belediye başkanı müdahale etti

29 Mayıs 2018 18:03

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal müdahale etti.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatı ile birlikte semt pazarında seçim gezisi yaptığı sırada Gönül Ö. isimli bir kadın aniden yere yığıldı. Çevredekiler 112 sağlık ekiplerine haber verirken o sırada semt pazarında bulunan ve durumu fark eden Başkan Uysal baygınlık geçiren kadına müdahale etti. Başkan Uysal baygınlık geçiren kadının durumunu kontrol ederken, Başkan Yardımcısı Esra Alpago ve yanındakiler ise kadının oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadın bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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