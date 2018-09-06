Kendini polis ve savcı diye tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, N.Y. isimli şahıs, 4 Eylül 2018 tarihinde arayan şahısların yönlendirmesiyle ikametine gelen şahsa toplamda 106 bin 800 TL ve 10 bin ABD doları parayı verdi. Bir gün sonra şahısların tekrar aramaları sonrası emniyet görevlileri koordinesinde bankadan 180 bin TL para çekmiş gibi alınan tedbirler neticesinde; ikametine 180 bin TL parayı almaya gelen; Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı A.G. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Emniyete getirilen şahıs işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.G., tutuklandı.