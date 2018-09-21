Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadılar

Zonguldak'ta TOKİ tarafından kentsel dönüşümle yapılan konutların kura çekilişinde yeni evlerine kavuşan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Zonguldak'ta TOKİ ve TTK'nın ortaklaşa yürüttüğü Üzülmez TOKİ projesinin 1. Etap konutları, noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Konutların kura çekilişi ile sahiplerinin belirlenmesi programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa Bakır, “Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye'de TOKİ'nin değişik illerde yürüttüğü ve çok zor projeler. Sizler hak sahipleri olmadan ve sizler anlaşmalar gerçekleştirmeden sonuç alamadığımız, sizlerin desteği ile yürütülebilen projeler. Sizlerle yapılan projeler. Zonguldak'taki projemizde TTK ile birlikte projemizi gerçekleştiriyoruz. 2012 yılında protokol ile çalışmalar başlamıştı. Sizin takdirlerinizle, katkılarınızla bugüne kadar geldik. Bu gün 1. Etap diye belirlediğimiz alan zorlu bir arazi. Belirlediğimiz bölgede yıkımlar gerçekleştirildi ve ihale çalışması yapıldı. 766 konutun ihalesi yapıldı ve şu anda inşaat yüzde 60'lar seviyesinde devam ediyor. En kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hızlı şekilde devam ediyor. Bugün bu konutlarımızın hak sahiplerine hangilerinin verileceği şekliyle konutlarımızın belirlenmesi için buradayız. Burada tabi zemin katlarında konutlarımız var. Bodrum katlar ve zemin katlar kuraya dahil olmadan kura çekimi yapacağız. 766 konut üretiyoruz ama zemin ve bodrum katlar hariç şu anda 395 konutun kurası çekilecek. Bu gün dört tip konutun kurası çekilecek. Noter ve arkadaşlar buradalar ve kura çekimini gerçekleştirecekler” diye konuştu.

Vatandaşlar, noter huzurunda yapılan kura çekiminde yeni konutlarının sahibi oldu.