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11 Eylül 2017 13:47

Kepenge sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir iş yerinin kepengine sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kepenge sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

11 Eylül 2017 13:47

Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, itfaiye personelini ısırdı.


Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi’nde sabah saatlerinde iş yerini açan bir esnaf, bir süre sonra kedi sesi duydu. Kedinin otomatik kepenge sıkıştığını fark eden ve yavru kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan iş yeri sahibi, başarılı olamayınca durumu Alaplı İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Korkan yavru kedi itfaiye personelini ısırdı.




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