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31 Mayıs 2018 12:53

Kerim Yılmaz’dan gece mesaisi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, gündüz trafik yoğunluğu sebebiyle gece yapılan çalışmalarının başında yer aldı.

Kerim Yılmaz’dan gece mesaisi

31 Mayıs 2018 12:53

Yılmaz, "Belediye başkanı olarak halkın en büyük hizmetkarıyım" ifadelerine yer verdi.


Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, gündüz trafiğin yoğun olması nedeni ile çalışmaların gece yapılmasını ve vatandaşların mağdur olmaması için gecenin ilerleyen saatlerinde devam eden çalışmanın başına yer aldı. ’Kozlu Revaçta’ sloganı ile çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "Çalışmalar Dolayısıyla vatandaşlarımıza Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Fakat altyapı çalışmalarımız bitmeden bu işleri yapamayacağımız için önce altyapı çalışmaları yaptık. Sonra üst yapıya geçtik. Su, kanalizasyon, elektrik hatlarının yeraltına alınması, doğalgaz çalışmaları bittikten sonra Kozlu’nun yollarını da düzeltmeye koyulduk. İnşallah bu çalışmalar bittikten sonra Kozlu altına yakışır bir Kozlu girişi yapmayı planlıyoruz. Her fırsatta bizler belediyecilik hizmet etmektir, hizmetkar olmaktır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ben Belediye Başkanı olarak halkın en büyük hizmetkarıyım" ifadelerine yer verdi.




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