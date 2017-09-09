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09 Eylül 2017 14:11

Kesik el cinayeti zanlısı uyuşturucudan tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 yıl önce 21 yaşındaki eski sevgilisini ellerini keserek, yanındaki arkadaşını ise bıçaklayarak öldüren oğluna yardım ettiği gerekçesi ile yargılanan ve 1 yıl hapis cezası aldıktan sonra serbest kalan baba, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Kesik el cinayeti zanlısı uyuşturucudan tutuklandı

09 Eylül 2017 14:11


27 yaşındaki Deniz Boyraz, askerden izinli olarak geldiği memleketinde eski sevgilisi Gizem Tunç’u ellerini bileklerinden keserek, yanındaki arkadaşı Murat Erdoğan’ı da bıçaklayarak öldürmüş ve dava sonunda 50 yıl hapis cezası almıştı. Aynı davada yargılanan Deniz Boyraz’ın babası Ali B. ise, ‘cinayete yardım ettiği’ iddiası ile 1 yıl hapis cezası almıştı. Öldürülen Gizem Tunç ve Murat Erdoğan’ın aileleri verilen cezaların yetersiz olduğu gerekçesi ile yargıtaya başvururken, katil zanlısının babası Ali B. ve diğer oğlu U.B. cinayetin 4. yılında uyuşturucu ile yakalandı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi’nde dağlık alana Hint keneviri eken Ali B. ile oğlu U.B., tarlayı etrafını dışarıdan görünmeyecek şekilde kamufle edip, tarlaya oluşturdukları tünelden girip çıktı. Zonguldak Narkotim ekipleri, drone ile havadan yaptıkları denetimlerde ormanlık alan içerisindeki Hint keneviri tarlasını tespit etti. Bunun üzerine yapılan operasyonda boyları 50 santim ile 4,5 metre arasında değişen 592 kök Hint keneviri, 3 kilo 530 gram esrar ve 73 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. ile oğlu U.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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