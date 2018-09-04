Keskin, Halk Sağlığı Haftası’nı kutladı

Toygar Keskin 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında açıklamada bulundu.

Dr. Toygar Keskin yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:

“Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. İlimizde 1 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 1 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde ekip ruhu içerisinde koruyucu sağlık hizmetlerimizi vermekteyiz. 69 aile sağlığı merkezinde 195 aile hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarımız, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir. Bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve yakından izlenmektedir. 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve süt verme dönemimde D vitamini desteği, sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. 13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarından birisi olan ulusal aşı programı ile her yıl okul çağındaki çocuklarımıza aşı uygulanmaktadır. Halk Sağlığı Başkanlığımız, 7 gün 24 saat boyunca bulaşıcı hastalıklara yönelik izlem yapmakta, herhangi bir salgın tehlikesi durumunda süratle harekete geçerek salgın kontrol çalışmalarına başlamaktadır. İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili denetleme ve izleme çalışmaları Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde (ÇSBYS) elektronik ortamda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 4207 sayılı Kanun kapsamında belirlenen alanlarda tütün ürünü kullanımını önlemek amacıyla ülke genelinde oluşturulan denetim ekipleriyle 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapılmaktadır. Kapalı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşlarımız tarafından Yeşil Dedektör uygulaması ve Bakanlığımızın Alo 184 iletişim hattı üzerinden yapılan ihbar ve şikâyetlere de anında müdahale etmektedir. Alo 171 ve Alo 191 hatlarımız 7 gün 24 saat canlı destekle hizmet vermektedir. İlimizde KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerinin erken teşhisine yönelik vatandaşlarımıza tarama ve eğitimler aralıksız sürmektedir. Ruh sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk izlem merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, psikososyal destek uygulayıcı programı eğitimleri, otizm spektrum bozukluğu tarama ve takip programı, intiharı önleme farkındalık çalışmaları, 0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme (ÇPGD) programı, toplumsal travmalar ve afette psikososyal destek programı, birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerini güçlendirme eğitimi (RSGÜÇ), kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele programı, davranışsal bağımlılıklar eylem planı çalışmaları ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele programları sürdürülmektedir. SHM, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve TSM’lerde sağlıklı beslenme ve obezite ile ilgili danışmanlık verilmektedir. Tüm okullarda Beslenme Dostu Okul Programları devam etmektedir. Tuz kullanımının azaltılması çalışmaları ve çocuklara yönelik gıda reklamları için düzenlemeler yapılmış, öğretmenler için Çölyak Hastalığı Rehberi geliştirilmiştir.

Kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı kapsamında astım ve KOAH önleme, kalp ve damar hastalıkları önleme ve kontrol, böbrek hastalıkları önleme ve kontrol, kas ve iskelet hastalıkları önleme ve kontrol programları, kaza ve yaralanmanın önlenmesi ve kontrol hizmetleri verilmektedir. Mobil Sağlık Ekibimiz, sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerden uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmetini ulaştırmak amacıyla oluşturulmuş hizmet modelidir. Sağlık durumunun takibi (Kan basıncı, AKŞ, BKİ), pansuman ve enjeksiyon, kanser taramaları için yönlendirme, sağlık eğitimi, çevre sağlığı, okul sağlığı ve mevsimlik tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin tümü Mobil Sağlık Ekiplerimiz tarafından icra edilmektedir. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerimizin içinde, tüm ilköğretim okullarımızda ağız diş sağlığı muayenesi, flor vernik uygulaması, ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi ve diş fırçası-macun seti dağıtımı yer almaktadır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve kaliteli yaşam standardını yükseltmek için, Halk Sağlığı Başkanlığı olarak çalışmalarımız, hiç ara vermeden ve artarak devam edecektir.”