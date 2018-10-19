Kestane toplamaya giden adamın cesedi bulundu

Zonguldak'ta iki gün önce kestane toplamak için ormana giden 49 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde ikamet eden 49 yaşındaki Mehmet Özdemir, geçen 17 Ekim günü kestane toplamak amacıyla köy yakınındaki ormana gitti. O tarihten bu yana Özdemir'den haber alınamadı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenini bu sabah saatlerinde köylülerin de yardımıyla yapılan aramalarda ormanda buldu.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Özdemir'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.