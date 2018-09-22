KGD, gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı

Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği, basın açıklaması yaparak kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçük olayını takip eden gazetecilere yönelik yapılan fiili ve sözlü saldırıyı kınadı.

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Dün Zonguldak - Ankara karayolunun 6. Kilometresinde ormanlık alan içinde bulunan kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçük olayını takip eden gazetecilere yönelik fiili ve sözlü saldırıda bulunulmuştur. 5-6 kişinin yaşanan acıyı bırakıp tek amacı olanları ve acıyı yansıtmak olan emekçi gazeteci Barış Doğan'a hiç acımadan dakikalarca tekme ve yumruk vurarak darp etmiştir. Hastaneye giden Barış Doğan arkadaşımız bir süre müşahede altında kaldıktan sonra taburcu olurken kamerası da darp edilirken kırılmıştır. Ayrıca diğer emekçi gazeteci arkadaşlarımız da kovalanmış ama yakalanamadıkları için darp almaktan kurtulmuşlardır.

Saldırıya karışan 5-6 kişiden 3 kişi Jandarma ekiplerimizin de gayretleriyle tespit edilmiş olup işlemler başlatılmıştır. Olaya karışan diğer kişilerin de tespit edilip gerekli cezaların verilmesi hem vicdani hem de hukuki görevdir.

Kamuoyunu ilgilendiren böylesine bir olayı takip etmek bir gazetecinin görevi ve sorumluluğundayken bir nevi kamu görevi yürüten gazeteci arkadaşımız İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Barış Doğan başta olmak üzere tüm gazetecilere yönelik saldırıyı kınıyor, faallerin hepsinin bulunup gerekli cezalara çarptırılmasını umut ediyoruz.”