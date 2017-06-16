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16 Haziran 2017 18:27

Kılçak okulundan büyük başarı

Alaplı Kılçak İlkokul Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği, temiz ve sağlıklı olduğu tespit edilen kurumlara verilen ’Beyaz Bayrak’ sertifikası alarak, kalite yükseltti.

Kılçak okulundan büyük başarı

16 Haziran 2017 18:27


Alaplı Kılçak İlkokul-Ortaokul Müdürü Şennur Taşkın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği, temiz ve sağlıklı olduğu tespit edilen kurumlara verilen ’Beyaz Bayrak’ almanın haklı gurunu yaşadıklarını söyledi.


Okulda yenilikler yaptıklarını ifade eden Taşkın, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği, temiz ve sağlıklı olduğu tespit edilen kurumlara verilen ’Beyaz Bayrak’ sertifikası almanın haklı gurunu yaşamaktadır. 6 aylık bir çalışma sonrasında okulumuzda bir çok yenilikler yaptık. Amacımız, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim yaparken, aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımıza bu bilinci kazandırmaktı. Bundan sonraki hedefimiz, iki yıllığına verilen Beyaz Bayrağı uzun yıllar boyunca okulumuzda dalgalandırmaktır. Okulumuzun beyaz Bayrak almasında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cevat Çevik ve öğretmenlerimizin büyük emekleri vardır. Kendilerine bu emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.




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