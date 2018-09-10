Kilimli'de sağlıklı beşme hareketli hayat yürüyüşü yapıldı

Yürüyüş öncesinde program kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sahil yolunda bilgilendirme standı kuruldu. Standa gelen vatandaşlara sağlık personelleri tarafından konu ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler verildikten sonra el broşürleri dağıtıldı.

Kilimli sahil yolunda düzenlenen halk yürüyüşünün ardından sonra bir açıklama yapan Kilimli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Güven Aktunç şöyle dedi:

“Buradaki asıl amacımız toplum sağlığının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için toplumda fiziksel aktivite alışkanlığının ve farkındalığının artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesinin önemi vurgulanmaktadır. Aynı zamanda 3-9 Eylül tarihi Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Halk Sağlığı çalışmaları bireyleri sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedeflenmektedir. Bireyin ve toplum sağlığı için fiziksel aktivitelerde önemlidir. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe katkı veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yanı sıra Kozlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevilen Köktürk ve yürüyüşümüze katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.”