Kira nedeniyle tartıştığı AVM müdürünü vurdu

Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde ki bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre kafe işletmecisi Ali C. biriken kira borcu nedeniyle AVM Müdürü Mehmet A. ile tartıştı. Kira borcunun yapılandırılmamasına kızan kafe işletmecisi yönetim odasına çıkarak AVM Müdürü Mehmet A.’nın ayaklarına ateş etti. Ayak bileğinden tek kurşunla yaralanan AVM Müdürü ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kafe işletmecisi ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırıda yaralanan AVM Müdürü’nün hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.