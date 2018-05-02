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02 Mayıs 2018 11:37

Kıraathanenin camını not sarılı taşla kıran şüphelilere iş yeri sahibinden tepki

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde kişi ya da kişiler kahvehanenin camını "Hakkı’ya söyle yanıma gelsin" yazılı kağıt sarılı taş ile kırdılar.

Kıraathanenin camını not sarılı taşla kıran şüphelilere iş yeri sahibinden tepki

02 Mayıs 2018 11:37


Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde Orhan Bayrak’ın işletmeciliğini yaptığı kıraathanede meydana geldi. Gece saatlerinde kıraathanenin önüne gelen kişi ya da kişiler, "Hakkı’ya söyle yanıma gelsin" yazılı notu taşa sarıp cama atarak kırdılar. Şahıslar dükkana zarar verdikten sonra kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



"Ben yüzüne söylerdim neden camı kırdın be insanoğlu"


Son zamanlarda Çaycuma’da birbirinden ilginç olaylar yaşandığını ifade eden kıraathanenin işletmecisi Orhan Bayrak, "Her gün haberlere baktığımda ’bu nasıl iştir’ derdim. Benim işletmeciliğini yaptığım kahvede iki şahıs arasında anlaşmazlığı nedeniyle ’Hakkı’ya söyle yanıma gelsin’ yazılı notu taşa sararak camı kırmışlar. İki kişinin anlaşmadığı konuda camım kırılarak mağdur edilmeye çalışıldım. Ben buradayım notunu söylemek istediğin şahsa ben yüzüne söylerdim neden camı kırdın be insanoğlu" dedi.


Orhan Bayrak’ın polis merkezine giderek dükkanının camını kıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.




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