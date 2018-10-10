Kıraathaneyi soyan hırsız yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz Eylül ayında kıraathane soyan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde Eylül ayında İ.K.'ye ait kıraathanede hırsızlık olayı yaşandı. Gece yarısından sonra soyulan kıraathanede büyük ünite plazma televizyon ve bir miktar para çalan hırsız kayıplara karıştı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda şüpheli şahıs S.U.'nun evine baskın yapıldı. Yapılan baskında televizyon şüphelinin evinde bulundu. Kıraathane sahibi İ.K.'ye televizyonu teslim edilirken, yakalanan S.U. ise gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Ayrıca S.U.'nun daha önceden sabıkalı olduğu belirtildi.