Kırmacı çöplüğü yaşam alanına dönüşüyor

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kırmacı mahallesinde bulunan çöp depolama alanının rehabilite edilerek ilçeye 35 dönümden fazla yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını açıkladı.

Başkan Uysal, uzun yıllar düzensiz evsel nitelikli katı atık depolama alanı olarak kullanılan Kırmacı Çöplüğünün Rehabilitasyon çalışmalarında ilk kazmayı Cuma günü vuracaklarını belirterek; “Kırmacı çöplük ihalesini gerçekleştirdikten sonra ilgili firma alt yapı çalışmalarına Ocak ayından itibaren başlamıştı. Yer teslimini yaptık. Kırmacı’daki 35 dönümlük bu alanı, 7 milyon 242 bin Tl sözleşme bedeliyle rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Cuma günü ilk kazma vurularak çalışmalar başlayacak ve 1 yıl içerisinde Kdz. Ereğli’mize yeni bir mesire alanı kazandıracağız” dedi.