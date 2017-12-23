Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yalı Kavşağı’nda meydana geldi. Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine giden Muzaffer B. idaresindeki 34 AB 0154 plakalı tır sürücüsü kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada, Ereğli istikametine hareket eden Kemal A. yönetimindeki 34 LA 6790 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu araç içinde bulunan ve sürücü Kemal A. ile Samet A.’nın ağır yaralandığı belirtildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kapanan yol araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.