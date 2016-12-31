Kışın ortasında evsiz kaldılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Alacabük köyünde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Alacabük köyü Kapançatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman ve Raif Sorhan’a ait evde gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine ilçe merkezine yaklaşık 45 dakika mesafedeki köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Kışın ortasında çıkan yangın sonrası evsiz kalan aile ise köylüler tarafından geçici olarak camii lojmanına yerleştirildi. Yangında hiçbir şeylerini kurtaramayan aileye ise köylüler yardım etmeye çalışıyor. Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Çaylıoğlu ve Civar Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetimi’de Alacabük köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Kdz. Ereğli Çaylıoğlu ve Civar köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fikri Kayacan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Karabulut ailenin durumunun iyi olmadığını ifade etti. Sorhan ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Dernek Başkanı Kayacan, para ve gıda yardımında bulundu. Kayacan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sorhan ailesi evlerinin yanmasından dolay çok mağdur oldular. Bizler de Çaylıoğlu ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği olarak yaralarına bir nebzede olsa merhem olmak istedik. Sorhan ailesine ayni ve nakdi yardımımız oldu. Bu ailemize bundan sonrada sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sorhan ailesi hayırsever vatandaşlardan gelecek yardımları bekliyor.