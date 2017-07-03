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03 Temmuz 2017 17:32

Kışla-Kepez arasına 25 cep ve 17 otobüs durağı yapılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yapımı son aşamaya gelen Spor Parkı’nın Temmuz ayı içinde hizmete gireceğini, Kışla-Kepez güzergâhında ise 25 yeni cep ve 17 yolcu bekleme durak yerleri yapacaklarını bildirdi.

Kışla-Kepez arasına 25 cep ve 17 otobüs durağı yapılacak

03 Temmuz 2017 17:32


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal, yapımı son aşamaya gelen ve Temmuz ayı içinde hizmete açılması planlanan Spor Parkı’nda incelemelerde bulundu.


İçerisinde yürüyüş alanı, kay-kay pisti, 8 platformlu mini golf alanı, 450 metrekare buz pisti, halı saha, tırmanma alanı, oturma alanları, büfe, kafeterya, WC ve bebek bakım odası barındıran Spor Parkı’nda son rötuşların yapıldığını söyleyen ve Park Bahçeler Müdürü Etem Özdemir’den son bilgileri alan Başkan Uysal, “ Spor Parkı’nı Temmuz ayı içinde hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Spor Parkı ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.


Kışla-Kepez hattındaki sorunlar çözüme kavuşuyor


Başkan Uysal, gün içinde Kışla- Kepez güzergâhında yapılacak yeni cep ve durak yerlerine ilişkin incelemelerde de bulundu.


Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar, Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert ve Ulaştırma Müdürü Levent Tiğin Kalyoncu’dan bilgiler alan Uysal, söz konusu güzergâh boyunca özellikle toplu taşıma araçlarının yolcu alıp, indirdiği noktalarda yaşanan sıkıntıların çözümünü hedeflediklerini söyledi.


“Uysal , “ Kışla’dan başlayarak Kepez tepesine kadar olan bölge de karşılıklı 25 yeni cep yeri açılacak, yeni cep çalışmaları bittiğinde belirlenen 17 noktaya da yeni yolcu bekleme durakları yerleştirilecek. Böylece güzergah boyunca yaşanan önemli bir sorunu da gidermiş olacağız. Ekiplerimiz Kavaklık çıkışı noktasında da çalışmalara önümüzdeki günler de başlayacak” dedi.


Başkan Uysal gün içinde ayrıca, Atatürk Anıtı yenileme ve Belen Yeni Mahalle de devam eden asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.




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