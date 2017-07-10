Kız arkadaşı ile tartışan genç kendisini doğradı

Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Müftü Mahallesi Yemeniciler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki C.G., kız arkadaşı B.A.K. (19) ile tartıştıktan sonra bunalıma girdi. Yanında bulunan ustura ile kollarını keserek kendisine zarar vermeye başlayan genci çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Vücudundaki kesikler nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılan genç için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, C.G.’nin kız arkadaşı B.A.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.