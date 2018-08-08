Ereğli’nin Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak’ta iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya karışan ve 1 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Tanju D., Şener D., Okan D., İsmail D., Şenol D. ve Tolga D. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden Tanju D. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan silahlı saldırıda 11 yaşındaki Sıla Demirci hayatını kaybederken, aynı aileden 6 kişide yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.