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08 Ağustos 2018 11:44

Kız kaçırma meselesinde silahlı saldırı zanlılarından 5’i serbest kaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1’i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kız kaçırma meselesinde silahlı saldırı zanlılarından 5’i serbest kaldı

08 Ağustos 2018 11:44


Ereğli’nin Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak’ta iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya karışan ve 1 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Tanju D., Şener D., Okan D., İsmail D., Şenol D. ve Tolga D. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden Tanju D. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yaşanan silahlı saldırıda 11 yaşındaki Sıla Demirci hayatını kaybederken, aynı aileden 6 kişide yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.




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