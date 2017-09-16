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16 Eylül 2017 18:00

Kız yurdunun yanında çıkan yangın paniğe yol açtı

Zonguldak’ta bir kız yurdunun yanında bulunan binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Kız yurdunun yanında çıkan yangın paniğe yol açtı

16 Eylül 2017 18:00

Çıkan yangın kentte paniğe yol açarken, itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü.


Zonguldak Terakki Mahallesi’nde bulunan kız yurdunun yanındaki binada yangın çıktı. İddiaya göre, yapımı devam eden restoran çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan fırını test ederken binanın çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar olayı 110 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, polis otosundan kız yurdunda bulunanları binayı terk etmeleri konusunda uyardı.


Kentte kısa sürede paniğe yol açan yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirdi.




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