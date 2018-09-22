Kızılay Kan Merkezi muhtarlar ile bir araya geldi

Kızılay Kan Merkezi Dr. Ömer Selim Alan, 19 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya gelerek Kasım ve Aralık ayında, iki aya yayılacak şekilde 19 mahallede belirli periyotlarla gönüllü kan bağış kampanyaları yapmak için muhtarlardan destek istedi. Programda konuşan Alan, “Türk Kızılay'ı olarak gönüllü borçlarımızdan aldığımız gönüllü bağışları uygun testlerden geçirdikten sonra ilimizde bulunan 12 hastanemiz, özel hastaneler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu ihtiyaç sahipleri de bizlerin yakınları ve Zonguldaklı hemşerilerimiz. Tek derdimiz bu ve istiyoruz ki ihtiyaç sahibi hastalarımız için yeterli miktarda kan borçlarımı alalım ve İhtiyaç anında da hastanelerimize kendi aracımızı kendi personelimize yetkili kişilere ulaştırıp ihtiyaç sahiplerine yatağında kan bekleyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderelim. Belli periyotlarda ister istemez ufak tefek aksamalarımız oluyor. Özellikle Ramazan ayı ve aşırı sıcak zamanlarda ve aşırı soğuk mevsimlerde ister istemez gönüllü kan bağışçılarınıza ulaşmakta sıkıntı yaşadığımız için beklediğimiz olanlarda gönüllü kan bağışı alamadığını zaman bazen talepleri karşılamak de ufak tefek aksamalar yaşıyoruz. Bu toplantımızın amacı da özellikle Kasım ve Aralık ayında soğuk Mevsim de gönüllü kan bağışçısı sayımızın azalmasına engellemek amacıyla bir ay öncesinden siz değerli muhtarlarımızla istişare yaparak Kasım ve Aralık ayında, iki aya yayılacak şekilde inşallah 19 mahallemizde belirli periyotlarla gönüllü kan bağış kampanyaları yapalım istiyoruz. Bu konuda 19 mahalle muhtarımızdan destek istiyorum. Bu projenin ilk ayağı muhtarlarımızı tek tek ziyaret edip geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Ben toplantıya katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. ” şeklinde konuştu.