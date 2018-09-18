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Kızılay kan merkezinden gönüllülere çağrı

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi İsmet Paşa parkı önüne açılan çadırda gönüllü kan bağışçılarını bekliyor.


Zonguldak Kızılay Kan Merkezi hastanelerden gelen talepleri karşılayabilmek için vatandaşları gönüllü kan bağında bulunmaya davet etti. İsmet Paşa parkı önüne açılan çadırda günlük kan ihtiyacını karşılamak için kurulan çadırda gönüllü kan bağışçılarını bekliyor. Kent merkezi olmak üzere ilçelerde belirli günlerde kurulan çadırlarda hastanelerden gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor.


Hastanelerden gelen kan taleplerini karşılamak için merkezde ekipleri yoğunlaştırdıklarını ifade eden Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ederek şöyle dedi;


Kurban Bayramı'ndan sonra özellikle hastanelerdeki ihtiyaç sayısı bayram sonrasına ertelendi için normale göre biraz daha fazla talep var. Bu sayısı aynı oranda artmadığı için bu aralar sıkıntı yaşıyoruz. Merkezdeki ekiplerimizi yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Çünkü hastanede hastalarımız kan bekliyor. Her zaman dediğimiz gibi kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Özellikle merkez ilçedeki vatandaşlarımızdan biraz daha fazla katılım bekliyoruz” dedi.

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