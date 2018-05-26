Kızılay, Ramazan Ayı Çadırını kurdu

Her yıl olduğu gibi bu yılda iftar sonrası bağış toplama çalışmalarını sürdüren Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler, Çaycuma’da Seka Caddesi üzerinde Barbaros Kutlutaş Ortaokulu önünde Kızılay kan bağış çadırı kurdu. Her hafta cuma ve cumartesi günleri Çaycuma halkının kan bağış taleplerini karşılayacak.

"Ramazan ayında olsak da, iftardan sonra kan bağışı bekliyoruz" diyen Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler " Biz daha önce ki yıllarda Çaycuma’da ve diğer illerimizde de hep cami önünde kan bağışı alıyorduk. Yurt çapında hastaların kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılayı çalışma saatlerini yeniden düzenledi. İftardan sonra başlayıp camiler de gece saat 12’ye kadar kan bağışına devam ediyorduk. Düzenlediğimiz organizasyonu burada değiştirdik. Çaycuma’da farklı bir potansiyel var. Özellikle Seka caddesi iftardan sonra kalabalık olduğunu görerek, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu’nun önüne Seka Caddesi’ni görecek şekilde çadırımızı kurduk ve kan bağışı almaya başladık. Çaycuma halkı ve çevre köylerden gelen insanlarda gayet katılım ve istek gösteriyorlar. Ramazanda kan konusunda düşen stoklarımız Çaycuma halkı ve çevre köylerden gelen insanlar sayesinde iftardan sonra tekrar normal seviyeye gelmektedir. Bu gece ki bağış 40 üniteye yakın oldu. Haftaya cuma ve cumartesi günü de yine aynı şekilde çadırımız olacak ve Çaycuma halkı ile kan bağışları taleplerini karşılayacağız.Tüm Çaycuma halkını iftardan sonra kan bağışına bekliyorum. Ayrıca Çaycuma halkına, bağış yapan herkese teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın ise Çaycuma halkına ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Günaydın; " Bu akşam ve bundan sonra ki cuma ve cumartesi günü akşam iftardan sonra Çaycuma Seka Caddesi’ndeyiz. Şuan için ilgi gayet güzel. Ramazanda oruç nedeniyle insanlarımızın daha kolay kan vermesi için iftardan sonra kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Ramazan ayında bağış sayısı düşüyor fakat ihtiyaç sayısı düşmüyor. O yüzden insanlarımızı bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.