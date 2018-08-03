Kızılay’dan vatandaşlara çağrı

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ekibi kan ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü kan bağışı etkinliklerine devam ediyor. Zonguldak Çaycuma İlçesi meydanına düzenlenen gönüllü kan bağışı etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler, vatandaşlara gönüllü kan bağışı konusunda çağrıda bulundu. Yaz aylarında hastanelerin kan ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çektiklerini ifade eden Güler, “Türk Kızılay’ı olarak Çaycuma ilçesinde sürekli gönüllü kan bağışı etkinlikleri yapmaktayız. Haftanın 2 günü Salı ve Cuma olmak üzere bu etkinlikleri yapıyoruz. Yaz aylarında gönüllü kan bağışı sayıları düşmekte bu kan stoklarını ciddi derecede etkiliyor. Hastanelere kan ihtiyacını karşılamakta zaman zaman zorluk çekiyoruz. Kanın sürekli ve daima ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Vatandaşlardan 15 dakikalarını ayırarak gönüllü kan bağısı konusunda destek olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.