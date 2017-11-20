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20 Kasım 2017 15:17

‘Koltuklar kirlenmesin’ diye ayakta seyahat eden madencilerden teşekkür ziyareti

Zonguldak’ta bindikleri halk otobüsünde boş koltuklara rağmen ‘kirlenmesin’ diye ayakta seyahat eden maden işçileri, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı ziyaret etti.

‘Koltuklar kirlenmesin’ diye ayakta seyahat eden madencilerden teşekkür ziyareti

20 Kasım 2017 15:17


Geçen 23 Eylül’de Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, bindikleri halk otobüsünde “kirlenmesin” diye boş koltuklara oturmadı. O anlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansımış, işçilerin davranışı Türkiye’de gündem olmuştu.


6 maden işçisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen resepsiyona katılmışlardı. Maden işçileri, davranışlarının ödüllendirilmesinde destek olan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı ziyaret ettiler.


Ziyarette konuşan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, “Bizim şehrimiz maden şehri. Maden üzerine kurulmuş bir şehir. Herkesin bu sebeple bir bağı, madencilikten dolayı da bir akrabalığı var” diye konuştu.


İşçiler, desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür ettiler. Yılmaz da ziyaretin anısına işçilere çeşitli hediyeler verdi.




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