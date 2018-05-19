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19 Mayıs 2018 13:47

Komşusuna yardıma giden kadın 7 metreden düştü

Zonguldak’ta arkadaşına temizliğe yardıma giden kadın cam sildiği esnada dengesini kaybetmesi sonucu 7 metre yükseklikten çimenlik alana düştü.

Komşusuna yardıma giden kadın 7 metreden düştü

19 Mayıs 2018 13:47


Edinilen bilgiye göre olay, Asma Mahallesi Kömürlü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Ülkü A., (44) komşusuna yardım için gittiği 3 katlı evin 2. katında cam silerken bir anda dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten çimenlik alana düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ülkü A.,olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan kadının ayaklarında ve belinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




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